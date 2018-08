Kokkels leggen het loodje door warmte

Kokkels (foto: Ria Overbeeke )

Het is de ergste kokkelsterfte sinds 1990, toen Wageningen begon om de stand van de kokkels in kaart te brengen. Het kan jaren duren voordat de kokkelstand is hersteld. Of de warmte ook echt de oorzaak van de sterfte is, staat nog niet helemaal vast, maar het ligt wel voor de hand, zegt onderzoeker Karin Troost. "Het zijn uitzonderlijk hoge temperaturen geweest en dat over een langere periode. Kokkels zijn daar bijzonder gevoelig voor."

Onderzoek Karin Troost over warmte en kokkels

Watertemperatuur van 30.9 graden

De sterfte gebeurde overal, ook bijvoorbeeld in de Waddenzee. In het geval van een ziekte zou de sterfte plaatselijker zijn geweest. De onderzoekers maten ook de temperatuur van het water. In de Oosterschelde bleek het ondiepe laagje water boven een plaat 30,9 graden warm te zijn.

Vanwege de sterfte mag er minder op kokkels worden gevist. Ook scholeksters kunnen het moeilijk krijgen, omdat zij kokkels eten. In Nederland is de mechanische kokkelvisserij verboden, alleen de handmatige visserij op kokkels is nog mogelijk.