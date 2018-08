Deltapark Neeltje Jans is leerzaam, maar ook 'stoffig en statisch'

Hoofdingang van Deltapark Neeltje Jans (foto: Isaï Symens)

Volgens de onderzoekers wordt de attractie door sommigen als uniek en stoer ervaren, maar heeft het bij veel anderen een 'stoffig en statisch' imago. "Om te groeien, is het noodzakelijk dat er meer dynamiek in het aanbod komt", is de conclusie in het rapport. "Nu heeft het publiek het idee dat er vrijwel niets verandert, wat uiteraard niet bevorderlijk is voor een herhaalbezoek."

Bekendheid

Voor het onderzoek worden om het jaar 1.600 respondenten in twee fases ondervraagd. Eerst wordt gevraagd naar de spontane bekendheid van alle Nederlandse dagattracties. Daarna wordt over de vijftig bekendste merken in detail doorgevraagd over de merkkracht en het imago.

Bert van de Hoef, directeur van Deltapark Neeltje Jans, tilt er niet te zwaar aan dat zijn park een 'stoffig en statisch' imago zou hebben. "Ik kijk maar naar één populariteitsonderzoek, onder zo'n 300.000 respondenten: de kaartverkoop. En we hebben dit jaar tot nu toe zo'n 10 procent meer kaartjes dan vorig jaar. En zolang dat ieder jaar omhoog blijft gaan, valt het wel mee met dat stoffige imago..."

Neeltje Jans vanuit de lucht (foto: Omroep Zeeland)

Neeltje Jans is de enige Zeeuwse attractie die in het onderzoek de top-50 heeft gehaald. Daarmee staat onze provincie bijna onderaan, samen met Drenthe. Die provincie heeft ook maar één dagattractie in de lijst, het in 2016 geopende Wildlands Adventure Zoo Emmen. Alleen Groningen heeft er nog minder, namelijk: geen. De provincie met de meeste attracties in de lijst is Zuid-Holland, met veertien noteringen.

Aantal dagattracties in de top-50 per provincie

Notering Provincie Aantal attracties in top-50 in 2018 1. Zuid-Holland 14 2. Noord-Holland 10 3. Gelderland 5 3. Limburg 5 5. Flevoland 4 5. Noord-Brabant 4 7. Utrecht 3 8. Friesland 2 8. Overijssel 2 10. Drenthe 1 10. Zeeland 1 12. Groningen 0

In die lijst van de vijftig bekendste dagattracties van Nederland staat Neeltje Jans op nummer 24, als het gaat om de merkkracht. Het populairste uitje is de Efteling. Die dagattractie voert al sinds de eerste editie in 2010 de lijst aan. De merkkracht wordt overigens bepaald door het gemiddelde van de naamsbekendheid, waardering en klantenbinding.

Top-5 attracties met meeste 'merkkracht'

Notering Attractie Provincie 1. Efteling Noord-Brabant 2. Anne Frank Huis Noord-Holland 3. Madurodam Zuid-Holland 4. Rijksmuseum Amsterdam Noord-Holland 5. Beekse Bergen Noord-Brabant

In de categorie leerzame dagattracties eindigt Deltapark Neeltje Jans op de zevende plaats. In de vorige editie, van 2016 dus, was het park nog vijfde in die lijst. Twee jaar daarvoor stond de Zeeuwse attractie op de zesde plaats. Dit jaar wordt de ranglijst van leerzaamste attracties aangevoerd door het Anne Frank Huis, gevolgd door het Rijksmuseum en het Spoorwegmuseum.

Top-10 populairste leerzame dagattracties

Notering Attractie (posities in eerdere jaargangen: 2016, 2014, 2012 en 2010) 1. Anne Frank Huis (1,1,1, -) 2. Rijksmuseum Amsterdam (2,2,3,1) 3. Het Spoorwegmuseum (3,3,4,2) 4. Nederlands Openluchtmuseum (4,4,7,3) 5. Het Scheepvaartmuseum (7,7,12,-) 6. Naturalis (6,8,14,5) 7. Deltapark Neeltje Jans (5,6,5,6) 8. Aviodrome (10,11,6,-) 9. Zuiderzeemuseum (11,5,10,-) 10. Omniversum 10. (8,9,8,-)

Lang niet alle leerzame attracties komen overigens voor in de eerste editie, toen werd namelijk nog gewerkt met een top-30 van bekendste attracties. Vanaf de tweede editie in 2012 is dat aantal verruimd tot een top-50.

Op veertig factoren onderzocht

Het onderzoeksmodel is samen met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. De vijftig bekendste merken worden op veertig factoren onderzocht, waaronder: spontane bekendheid, merkkracht, merkpersoonlijkheid, merkprestatie, bezoekintentie, bezoek en groeiverwachting.