Dronken Goesenaar bespuugt agenten bij aanhouding

De agenten waren uitgerukt na een melding dat de man over straat zwalkte en zich agressief gedroeg naar voorbijgangers. Toen ze de man wilden aanhouden, bedreigde hij hen.

Aangifte van belediging

Meerdere omstanders waren getuige van de bedreigingen en het bespugen van de agenten. Daarom heeft de politie naast de arrestatie voor openbare dronkenschap ook aangifte gedaan van belediging.

De Goesenaar is uiteindelijk ondanks zijn verzet in de boeien geslagen. Hij mocht zijn roes uitslapen in een politiecel.