Saïd Bouzambou keert opnieuw terug bij Groene Ster

Saïd Bouzambou (links) en Mourad Azzanagui vieren een treffer (foto: Paul ten Hacken)

Het eerste half jaar van het vorige seizoen speelde Bouzambou ook al voor Groene Ster. Met succes want in dat half jaar was de Vlissinger topscorer van de Eredivisie. Daarna vertrok Bouzambou naar Indonesië om te spelen voor Permatah Indah om te spelen om het landskampioenschap. Afgelopen zomer deed hij met een andere Indonesische club, SKN FC Kebumen nog mee aan een internationaal toernooi.

Nu sluit Bouzambou weer aan bij Groene Ster, dat gisteren de eerste oefenwedstrijd van het seizoen speelde tegen TPP/Feyenoord Futsal. Dat duel ging met 2-6 gewonnen. Bouzambou deed daar nog niet aan mee. Hij is wel morgen aanwezig bij de open dag van Groene Ster.

Groene Ster begint met een thuiswedstrijd in de Eredivisie op vrijdag 7 september tegen landskampioen Hovocubo.