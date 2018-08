Verplichten van vaccinaties voor het eerst bespreekbaar in Den Haag

Kind krijgt krijgt inenting bij GGD-kliniek (foto: Omroep Zeeland)

In een column op de VVD-site noemt de fractievoorzitter van die partij, Klaas Dijkhoff, vaccinatieplicht 'het onderzoeken waard'. Als liberaal is hij doorgaans geen voorstander van het verplichten van dit soort zaken, maar de groep zogenoemde 'anti-vaxxers' groeit. "Dan moet ik als liberaal misschien toch maar gaan pleiten voor een vaccinatieplicht", schrijft Dijkhoff.

'Te vergelijken met een veiligheidsgordel'

Hij heeft er wel oren naar om bijvoorbeeld te onderzoeken of niet-ingeënte kinderen geweigerd mogen worden op de kinderopvang of naschoolse opvang. Bijna twee maanden eerder deden meerdere artsen al een oproep daartoe bij het televisieprogramma EenVandaag.

Volgens Dijkhoff is dit te vergelijken met een veiligheidsgordel. "Als we volwassenen beboeten als ze zelf hun gordel niet omdoen, mogen ze ook bestraft worden als ze hun kinderen basale bescherming tegen dodelijke virussen ontzeggen."

In Zeeland is de vaccinatie altijd al een heet hangijzer, omdat in bepaalde kringen kinderen traditiegetrouw vanwege religieuze overtuigingen niet ingeënt worden. Die groep zou door een vaccinatieverplichting in hun religieuze vrijheid beperkt worden, is een terugkerend argument in deze discussie.

Negatieve informatie op internet

Volgens infectieziektearts Hetty Koppenaal van de GGD Zeeland neemt de groep religieuze vaccinatieweigeraars in de loop der jaren af, maar stijgt het aantal mensen dat om andere redenen weigeren hun kinderen in te enten. Het gaat dan om ouders die hun kroost niet willen laten vaccineren vanwege negatieve informatie die op internet rondgaat.

De VVD-fractievoorzitter haalt in zijn column hard uit naar die groeiende groep mensen die vanwege informatie op internet ervoor kiezen om hun kinderen niet te vaccineren. Volgens Dijkhoff doen ze dat op basis van "pseudo-interessant gemaakte bullshit". Dan gaat het over het risico op autisme dat door vaccinaties verhoogd zou zijn of verhalen over enge stoffen die in het vaccin zouden zitten.

Onbegrijpelijk

Ook vindt hij het onbegrijpelijk dat gezegd wordt dat inenten niet nodig is, omdat die ziektes er niet meer zijn. "Nee, Einstein, dat klopt," schrijft de VVD'er. "Weet je waarom? Omdat we onze kinderen inenten."

De laatste tijd is vooral de vaccinatie tegen de mazelen in het nieuws, omdat er wereldwijd een mazelen-epidemie gaande is. Dijkhoff maakt zich zorgen omdat de dekkingsgraad van de vaccinatie tegen mazelen in Nederland onder het veilige niveau van 95 procent is gekomen.

Een jongen met de mazelen, archieffoto (foto: RIVM)

Van de 2-jarige kinderen was vorig jaar 90,1 procent ingeënt tegen mazelen. "Ik kan er met mijn pet niet bij dat het daalt. Daardoor is ook mijn dochter minder beschermd. Het is absurd dat de overheid maatregelen moet nemen", aldus Dijkhoff

Vaccinatiegraad in Zeeland nóg lager

In vrijwel heel Zeeland ligt de vaccinatiegraad tegen mazelen nog lager dan het landelijke gemiddelde. De veilige norm van 95 procent wordt alleen in de gemeente Kapelle behaald. Daar is 96,0 procent van de kinderen ingeënt tegen de mazelen.

Vlissingen zit daar maar net onder met 94,2 procent, gevolgd door Goes met 91,6 procent. De overige tien Zeeuwse gemeenten zitten onder het landelijke gemiddelde.

Geloofsovertuiging

De gemeenten met de laagste vaccinatiegraad zijn Reimerswaal, Tholen en Borsele, met vaccinatiegraden van 74,0 procent, 75,2 procent en 76,8 procent. Daarmee correleert de vaccinatiegraad nog altijd met de verhoudingen in geloofsovertuiging. Die eerdergenoemde gemeenten zijn namelijk ook de drie met de hoogste percentages SGP-stemmers: respectievelijk 33,4 procent, 24,4 procent en 16,6 procent.

Correlatie tussen vaccinatiegraad mazelen en percentage SGP-stemmers

Gemeente Vaccinatiegraad mazelen Percentage SGP-stemmers Kapelle 96 13 Vlissingen 94.2 2 Goes 91.6 6.4 Hulst 90.3 0.4 Veere 89.8 14.4 Middelburg 89.5 8.1 Terneuzen 89.3 4.1 Schouwen-Duiveland 87.3 9.5 Sluis 86.5 1.4 Noord-Beveland 81.7 4.6 Borsele 76.8 16.6 Tholen 75.2 24.4 Reimerswaal 74 33.4

Toch neemt ook in Zeeland onder de niet-christelijke ouders het aantal vaccinatieweigeraars toe. Zo is in Middelburg de vaccinatiegraad met 89,5 procent niet hoog te noemen terwijl het percentage SGP-stemmers met 8,1 procent niet noemenswaardig hoog is.

Dekkingsgraad

Datzelfde geldt ook voor Schouwen-Duiveland (87,3 procent dekkingsgraad tegen 9,5 procent SGP stemmers) en Noord-Beveland (81,7 procent dekkingsgraad tegen 4,6 procent SGP-stemmers).

Ook de andere kant op zijn er opvallende uitschieters. Zo is in Kapelle, de gemeente met de hoogste vaccinatiegraad, het percentage SGP-stemmers met 13,0 procent vrij hoog te noemen.

'Van een inenting word je niet ziek'

Daaruit valt op te maken dat ook in Zeeland het aantal 'anti-vaxxers' toeneemt. GGD-arts Koppenaal vindt dat jammer. "De ziekten zijn veel ernstiger dan het vaccin, van een inenting word je niet ziek. Er is nog nooit iemand doodgegaan aan een vaccin in Nederland."

Zij adviseert de Zeeuwen dan ook om zich niet te laten misleiden door onbetrouwbare informatie op internet en om hun kinderen wél volgens schema te laten inenten, voor het te laat is.

