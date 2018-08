Nieuw huis huren? Alleen in Goes en Hulst

Huurwoningen in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Landelijk werd deze week door de bouwsector gewaarschuwd voor een dreigende nieuwe crisis op de woningmarkt, omdat er overal te weinig woningen worden gebouwd. Daardoor zullen de prijzen nog verder stijgen, voorspelde de NVB, de Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemers.

En vandaag publiceerde het CBS de aantallen bouwvergunningen per gemeente: alleen in de Zeeuwse koopsector wordt nog redelijk gebouwd, ongeveer evenveel als de laatste zes jaren het geval is geweest.

Nul in Middelburg en Terneuzen

Maar in de laatste vier kwartalen (laatste helft 2017 en eerste helft 2018 samen) werden in Zeeland maar 198 nieuwe huurwoningen neergezet, woonhuizen en appartementen bij elkaar opgeteld. Tegenover 337 in de periode ervoor. En wat er nog gebouwd wordt, belandt vooral in Goes (108), plus Hulst (41) en Sluis (19). In Middelburg en Terneuzen (beide groter dan Goes) staat de teller van nieuwe huurwoningen na twaalf maanden nog steeds op nul.

Huurwoningen

Landelijk is er een groot tekort aan huurhuizen, dit jaar 200.000, volgens een onderzoek van makelaar Capital Value, maar het is niet duidelijk of dat probleem ook in Zeeland speelt. Het ZB Planbureau presenteerde vorig jaar een rapport, gebaseerd op een enquête onder 1200 Zeeuwen, waaruit bleek dat er in Zeeland zelfs een overschot is van 5000 huizen, zowel huur als koop. Het ZB Planbureau pleitte in dat rapport voor de sloop van huurwoningen.

Koopwoningen

Er zijn in de laatste vier kwartalen voor bijna 900 koopwoningen vergunningen verleend. Aan kop gaat Goes met 176 nieuwe huizen in de koopsector en Reimerswaal met 133. Maar ook de andere gemeente hebben nog tientallen aanvragen voor bouwvergunningen gekregen.

Borsele

Kijk voor het overzicht van koopwoningbouw in Zeeland naar onderstaande grafiek. Helemaal achteraan staat nu de gemeente Borsele, omdat hier in de laatste vier kwartalen maar tien aanvragen voor bouwvergunningen zijn gedaan. Die slechte positie zal tijdelijk zijn, want er komt volgende maand een voorstel in de gemeenteraad voor een groot woningbouwproject in de Platepolder bij Heinkenszand.

Recreatiewoningen

Er is wel een aanmerkelijke groei van het aantal nieuwe recreatiewoningen (huur & koop, huisjes & appartementen) in Zeeland. Er werden 233 bouwvergunningen in de laatste vier kwartalen verleend. Tegenover 186 in dezelfde periode in 2016-2017.

De meeste recreatiewoningen (141) zijn er in de gemeente Sluis bij gekomen, waar met name in Cadzand Bad volop nieuwe appartementen worden gebouwd. Tholen komt wat nieuwe vakantiewoningen betreft op de tweede plaats in Zeeland.