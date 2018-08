De zinloosheid van oorlog in Fort Ellewoutsdijk

Het fort is het decor van een voorstelling waar wapperende lakens met oorlogsbeelden uit de Eerste Wereldoorlog en de muziek van Frans Schubert het uitgangspunt zijn om een verhaal te vertellen dat van alle tijden is.

Het decor van de locatievoortelling 'Winterreise' op het Zeeland Nazomerfestival (foto: Omroep Zeeland )

Van de modderige loopgraven in de Eerste Wereldoorlog tot het gebruik van zenuwgas in Syrië, theatermaker Kortekaas wil laten zien dat de mens niets heeft geleerd van het verleden. Het is geen leuke voorstelling zegt hij zelf, maar is wel loutering aan het eind.

Het is voor theatermaker Niek Kortekaas de vierde keer dat hij een locatievoortelling maakt voor het Zeeland Nazomerfestival. In 2001 was dat Ship of Troy op Neeltje Jans, in 2009 De Storm van Shakespeare in de Wilhelminapolder en in 2001 Troyaanse Vrouwen op het voormalige veerplein Perkpolder.

De voorstelling Winterreise in Fort Ellewoutsdijk is nog tot en met 1 september te zien op het Zeeland Nazomerfestival.