Het uitzicht en de toren zijn aanwezig, maar publiek mag er nog niet op

De toren biedt straks, na een kleine klim, uitzicht op de bouwwerkzaamheden van de nieuwe sluis. Janus van Peperstraten van Steiger Service Rotterdam staat met de bouwtekening in de hand te kijken naar de toren. "Er ontbreekt nog een spant in en boven in de toren ontbreken nog wat clips, maar voor de rest is 'ie qua veiligheid voldoende", zegt Van Peperstraten. Hij zet er vaart achter en belt meteen zijn collega's. "Mijn steigermakers zijn straks ter plaatse en die maken alles gereed".

Steiger of toren?

Over de naam uitkijktoren valt nog te discussiëren vinden de voorbijgangers. "Het is meer een steigertje, maar toch blijft het leuk om erop te klimmen en het uitzicht te bekijken", zegt een fietser. "Volgens mij is het gewoon een steiger, en dat die is ontworpen door iemand kan ik me niet voorstellen. Een steiger wordt toch overal gebruikt?", vraagt een voorbijkomende wielrenner verbaasd.

Verslaggever Nanzhu Hiddes beklimt als eerste de uitkijktoren in Terneuzen

Toch is de toren echt ontworpen, door aannemer Sassevaart uit Terneuzen. Mensen die een kijkje willen nemen vanaf de toren moeten nog even geduld hebben. Vanaf half september is de toren open voor publiek.

