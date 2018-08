Deel dit artikel:











Bouw spoortunnel Goes na 10 jaar plannen maken van start

In Goes is het officiele startsein gegeven voor de aanleg van de spoortunnel bij de Van Hertumweg. Halverwege 2020 moet iedereen vlot en veilig onder het spoor door kunnen.

Animatie spooronderdoorgang Van Hertumweg Aan de plannenmakerij is meer dan 10 jaar gewerkt. Wethouder Loes Meeuwisse is blij en opgelucht dat nu eindelijk echt een begin wordt gemaakt met de bouw. Ze spreekt van een "groot, ingrijpend en spannend project voor Goes."

Wethouder Loes Meeuwisse blij dat eindelijk wordt begonnen met de bouw De spoortunnel moet doorstroming en de veiligheid in Goes verbeteren. Meeuwisse verwacht dat de overlast door de bouw mee zal vallen, al zullen omwonenden wel degelijk heel wat mee krijgen van de werkzaamheden. Lees ook: Dit bedrijf mag de tunnel onder het spoor bij Goes bouwen