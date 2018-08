Dit zijn de tegenstanders van Hoek en GOES in de Derde Divisie

Gert-Jan van Leiden en Thomas van Renterghem komen net te kort om gevaarlijk te worden (foto: Frans van Pagee)

Hoek trekt komend seizoen drie keer naar het hoge noorden. Voor de uitduels tegen Jong FC Groningen, ONS Sneek en Harkemase Boys. De club wil goed uitgerust aan de aftrap verschijnen en vertrekt voor deze drie duels al een dag eerder.

De wedstrijd tegen Jong FC Groningen is het verst qua kilometers want de spelers zijn dan 708 kilometer onderweg. Voor het uitduel tegen ASWH zitten de spelers 246 kilometer in de bus. Het is de minst verre uitwedstrijd.

In totaal zitten de spelers van Hoek dit seizoen, alleen al voor de competitie 7380 (!) kilometer in de bus voor zeventien uitwedstrijden.

In onderstaand overzicht kun je bekijken welke ploegen uitkomen in de Derde Divisie A van het zaterdagvoetbal; welke trainers er actief zijn en de eindklasseringen van vorig seizoen.

Derde Divisie A zaterdag

GOES-aanvaller Steve Schalkwijk schiet op het doel in het oefenduel tegen Jong Sparta (foto: Rene van der Vliet)

In de Derde Divisie B van het zondagvoetbal treft GOES bijna allemaal nieuwe tegenstanders. De verste uitwedstrijd voor GOES is tegen Quick'20 in Oldenzaal; een rit van 578 kilometer. GOES maakt aanzienlijk minder reiskilometers dan Hoek: 5846.

Voor het duel tegen Dongen maakt GOES de minste reiskilometers: 218.

In onderstaand overzicht kun je bekijken welke ploegen uitkomen in de Derde Divisie B van het zondagvoetbal; welke trainers er actief zijn en de eindklasseringen van vorig seizoen.

Derde Divisie B zondag

De competitie begint voor Hoek zaterdag met een uitwedstrijd tegen DOVO in Veenendaal. GOES begint zondag op Sportpark Het Schenge met een thuiswedstrijd tegen Westlandia.