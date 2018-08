Helm op, hesje aan. Dow hamert op veiligheid

Fietsen mét helm en hesje (foto: Omroep Zeeland)

Sinds mei zijn fietsers op het eigen terrein van Dow Terneuzen verplicht een helm en hesje te dragen. "We willen dat de fietsers beter zichtbaar zijn op ons terrein en daarom is het nu verplicht om werkkleding te dragen of over de normale kleding een fluorescerend hesje te dragen", legt woordvoerder Ciccio Pecoraro uit. Om hoofdletsel te voorkomen is het ook verplicht een fietshelm te dragen.

Dow: veiligheid voorop bij fietsen op het terrein en daarbuiten

Daarnaast is er een verbod ingesteld om met oortjes te fietsen of te lopen. "We willen dat alle verkeersdeelnemers altijd geluidssignalen horen, voor hun eigen veiligheid", zegt Pecoraro.

Omdat de veiligheid voorop staat adviseert Dow om de fietshelm en het hesje ook buiten de poort te dragen....