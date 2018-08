Deel dit artikel:











Dit jaar geen hoofdtoernooi US Open voor Lesley Kerkhove

Tennisster Lesley Kerkhove, afkomstig uit Zierikzee, is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken van de U.S. Open. In New York verloor ze in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Russische Sofya Zhuk in drie sets.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) Lesley Kerkhove en Zhuk, als 31e geplaatst voor het kwalificatietoernooi, stonden twee uur en vijf minuten op de baan. Uiteindelijk trok de Russische na drie sets aan het langste eind. De standen: 7-5, 3-6 en 6-2. De US Open is het vierde en laatste Grandslamtoernooi van het jaar en wordt in New York gespeeld. Vorig jaar verloor Kerkhove in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de Roemeense Sorana Cirstea. Lees ook: Lesley Kerkhove wint eerste kwalificatieronde US Open