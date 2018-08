Brandweer aan de bak voor nieuwe vrijwilligers

Vanuit de hoogwerker: brandweerpost Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

Stage lopen

Na een eerste kennismaking mag De Vos de komende drie maanden als een soort stagiair meelopen. De brandweerpost in Westdorpe heeft geen slechte bezetting, volgens ploegleider Eric de Theije, maar diverse andere brandweerposten hebben vooral overdag met een slechte bezetting te maken en hebben moeite om daarvoor voldoende vrijwilligers te vinden. De VRZ besloot vorig jaar daarom op een nieuwe manier te gaan werven. Door niet alleen bewoners te benaderen in een dorp, maar ook de mensen die in een dorp werken.

Tijdens de open dagen staat overigens niet alles in het teken van de werving van vrijwilligers. Er worden ook tips gegeven over brandpreventie en er zijn demonstraties. Zoals in Westdorpe van de Basis Ontsmettings Eenheid. Eric de Theije: "Dat is bedoeld om mensen die besmet zijn geraakt met chemische stoffen, maar ook onze eigen mensen uiteraard, weer schoon te maken. Dat gebeurt in een soort wasstraat, waar de stoffen van de mensen worden afgespoten."

Meer open dagen

De post Oosterland is zaterdag aan de beurt met een open dag van 11.00 tot 14.30 uur. Dan is de 'crashtender' te bewonderen en burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland draagt een nieuw brandweervoertuig over.

De post Kruiningen is 1 september van 9.30 tot 16.00 uur te bezoeken. De Kruiningse brandweer viert dan meteen het 75-jarig bestaan. Op het programma staan onder meer demonstraties van helikopters en een duikteam.

In Oostburg is het zaterdag 15 september open dag van 13.00 tot 18.00 uur, met onder meer een demonstratie van de jeugdbrandweer Zeeuws-Vlaanderen. Om 17.00 uur zal burgemeester Marga Vermue een nieuwe hoogwerker overdragen aan de post.

Post Terneuzen houdt als laatste in deze reeks open dag: op 29 september.

Open dag bij de brandweer in Westdorpe