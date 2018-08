Zeeland wordt wakker: Veilig fietsen, uitgeschakeld en kilometervreters

Fietsen mét helm en hesje (foto: Omroep Zeeland)

Helm op, hes aan

Rondom het sluizencomplex in Terneuzen dragen op bepaalde tijden alle fietsers een helm en een fluorescerend hesje. Het gaat om werknemers van Dow dat hamert op veiligheid.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Uitgeschakeld

Tennisster Lesley Kerkhove, afkomstig uit Zierikzee, is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken van de U.S. Open. In New York verloor ze in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Russische Sofya Zhuk

Spelersbus Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Kilometervreters

De voetbalclubs Hoek en GOES maken komend weekend hun debuut in de Derde Divisie. Het betekent dat beide gepromoveerde ploegen zich kunnen opmaken voor verre uitwedstrijden en heel veel reiskilometers: meer dan 7.000 voor Hoek, bijna 6.000 voor GOES

Dishoek (foto: Maria.B.F., Oost Souburg)

Het weer

Het is vandaag een stuk frisser dan we de afgelopen weken gewend zijn, het wordt maximaal 19 graden. Het blijft overdag wel droog met zelfs perioden met zon. Tegen de avond trekken de eerste buien vanuit het westen over de provincie.