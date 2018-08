Restaurant De Vierbannen gesloten vanwege personeelstekort

Het restaurant sluit vanwege een gebrek aan personeel (foto: Restaurant De Vierbannen )

"Wat destijds begon als een toevallig bezoek aan het voormalige, verouderde pand aan de Weg van de Buitenlandse Pers in Ouwerkerk, groeide uit tot een meeslepend avontuur", schrijft het restaurant.

De Vierbannen was bekend in binnen- en buitenland en kreeg lovende kritieken. In 2013 scoorde het restaurant in de restaurantgids van GaultMillau 15 punten, op een maximale score van 20. Een jaar later, in 2014, werd het restaurant door kenners getipt als grote kanshebber op een Michelinster.

Wouter Kik

Die hoge scores en lovende kritieken waren voornamelijk te danken aan chef-kok Wouter Kik. Hij viel bij collega's op vanwege zijn toen nog jonge leeftijd. Op zijn 23ste was hij al chef-kok in De Vierbannen en dat bleef niet onopgemerkt. In een interview met Omroep Zeeland gaf hij in 2012 aan te barsten van de ambitie en dat hij de beste kok van de wereld wil worden.

Vorig jaar mei is Wouter Kik vertrokken bij De Vierbannen, vanwege een 'verschil van visie'. De Vierbannen wilde het restaurant laagdrempeliger maken en daar wilde Kik niet aan meewerken "Als ik vooruit wilde gaan, dan moesten we mijn kant op", vertelde de chef-kok aan horeca-vakblad Misset Horeca. Ondanks het verschil van visie, was er geen sprake van ruzie tussen Kik en de eigenaar van het restaurant.

Toekomst onbekend

Door de andere weg die De Vierbannen insloeg verloor het wel zijn notering in de Lekker top 100. In die lijst kwamen ze in 2016 nog binnen als hoogste nieuwe binnenkomer op de 81ste plek.

Wat er nu met het restaurant gaat gebeuren is nog niet bekend. De eigenaar van het pand onderzoekt nu meerdere mogelijkheden.