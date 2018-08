Slagen voor je rijexamen? Hier is je kans het grootst!

Volgens Sjoerd Remery van Rijschool 4U zijn er meerdere factoren die bijdragen aan het hoge slagingspercentage dat hij haalt. "Ik probeer zoveel mogelijk overdag les te geven. Anders krijgt een leerling op zijn examen bijvoorbeeld voor het eerst te maken met overstekende kinderen bij een school. Ook adviseer ik altijd een tussentijdse toets te doen, zodat je weet hoe het gaat."

Veel lessen aansmeren

Sjoerd Remery vindt het belangrijk dat een leerling pas gaat afrijden, als hij er echt klaar voor is. Maar meer lessen 'aansmeren' dan nodig, werkt volgens hem juist averechts. "Als je dat doet wordt zo'n kandidaat steeds nonchalanter en denkt dat ie het toch wel kan, dan zakken ze juist eerder."

Rijschool 4U uit Koudekerke heeft het hoogste slagingspercentage van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Kijk hier hoe de rijschool bij jou in de buurt het doet!

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de statistiek over de periode juli 2017 t/m juni 2018 die het CBR aanbiedt op zijn website. Getoond worden de resultaten voor de praktijkexamens Personenwagen.

Zeeuwse examenplaatsen

Omroep Zeeland heeft alleen die rijscholen geselecteerd die gevestigd zijn in Zeeland en die de examens laten afnemen in Zeeuwse examenplaatsen, zoals Goes, Middelburg of Terneuzen. Je kunt ook lessen nemen bij rijscholen die over de provinciegrenzen heen werken, maar die zijn in dit overzicht dus niet meegenomen.

Van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 werden in Zeeland 8489 praktijkexamens personenwagen afgenomen. Het gemiddelde slagingspercentage in onze provincie is 53,8 procent. Bron: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Er zijn veel kleine rijscholen met slechts een handjevol rijexamens per jaar. Die scoren al snel heel goed of juist heel slecht. Om scholen onderling te kunnen vergelijken hebben we alleen naar scholen gekeken die minstens twaalf examens per jaar hebben, dus gemiddeld minstens één per maand.

Percentage

Voor het slagingspercentage zijn alle eerste examens en alle herexamens van een school bij elkaar opgeteld. Dat getal is gedeeld door het totaal aantal voldoendes van de eerste en de herexamens en met honderd vermenigvuldigd.