Vissers blij met versoepeld visverbod Westerschelde

Pulsvisserij (foto: ANP)

Vanaf 28 augustus tot 19 september mag er op die plekken niet gevist worden. Tussen 19 september en 1 maart 2019 geldt het verbod voor een groter gebied, maar blijft er in een ander deel meer ruimte over voor de visserij in vergelijking met de aanvankelijke plannen.

De Nederlandse Vissersbond en de belangenorganisatie van vissers, Visned, zijn tevreden met het compromis: "Het resultaat van besprekingen is dat er nu een veel korter en qua oppervlak beperkter visverbod komt. Daardoor is er minder impact en schade voor de visserij ter plaatse."

Het besluit over het visverbod werd eerder opgeschort, vanwege de protesten van vissers.