Slecht weer: Sluiskilbrug niet afgesloten

De Sluiskilbrug (foto: Bianca Scharmga)

Dit weekend zou het wegdek vernieuwd worden, maar dat gaat niet met regen. Rijkswaterstaat hield bij de planning van het onderhoud al rekening met een eventueel uitstel. De brug is nu van zaterdag 1 september tot maandag 3 september 06.00 uur afgesloten.

Het wegverkeer wordt omgeleid via de Sluiskiltunnel en langzaam verkeer via het sluizencomplex in Terneuzen. Voetgangers en fietsers kunnen gebruikmaken van het veerpontje in Sluiskil dat extra wordt ingezet.

Onderhoud Zelzate niet uitgesteld

Ondanks het slechte weer gaat het onderhoud aan de brug bij Zelzate wel gewoon door. Die brug is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag afgesloten.

Behalve het wegverkeer heeft de scheepvaart ook last van de afsluitingen. Tijdens het onderhoud zijn de bruggen bij Sluiskil en Zelzate tussen 06.00 uur en 18.00 uur gestremd.