Deel dit artikel:











Natuurgebied Margarethapolder op de schop

Het natuurgebied in de Margarethapolder bij Terneuzen ziet er over twee weken heel anders uit. Staatsbosbeheer start vandaag met het weghalen van alle struiken en wilgen in het gebied. Op die manier moet het open karakter van het gebied worden hersteld. "Het dreigt dicht te groeien en dat geeft problemen", zegt boswachter Karel Leeftink van Staatsbosbeheer.

De Margarethapolder bij Terneuzen bij zonsopkomst (foto: Jeroen Ras ) "Het inderdaad goed dat de natuur zijn gang gaat, maar je hebt bepaalde doelen met een gebied", zegt Karel Leeftink. "En het doel van dit gebied is het open karakter te bewaren en dat het mooi aansluit bij het agrarische land wat erachter ligt." In plaats van wilgen en struiken, wil Staatsbosbeheer meer grasland, waar nog wel wat begroeiing mag terugkomen 'maar dan wel mooie vegetatie zoals Orchideeën en echt specifieke soorten die van kort grasland houden'. Door de begroeiing weg te halen, hoopt Staatsbosbeheer dat bedreigde vogelsoorten zich meer thuis gaan voelen in het natuurgebied, zoals de tureluur en de grutto. "Dat zijn vogels die heel erg bedreigd worden in Nederland en eigenlijk uit het agrarisch land helemaal verdwenen zijn, en dan heb je die natuurgebieden nodig om die beesten wat onderdak te geven", zegt Leeftink. Tijdens de werkzaamheden blijft het natuurgebied voor wandelaars. Alleen op de plekken waar gewerkt wordt, is het gebied niet toegankelijk.