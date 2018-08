Grote verschillen tussen rijscholen; 'Maar slagingspercentages zeggen ook niet alles'

Het ligt voor de hand om rijscholen die een hoog slagingspercentage hebben, 'goed' te noemen en rijscholen die laag scoren 'slecht'. Maar zo simpel ligt het niet, vindt ook rij-instructeur Marlies Kastelein van de Zeeuwse Autorijschool uit Burgh-Haamstede.

Speciale leerlingen

"Ik zit met een slagingspercentage van veertig procent onder het gemiddelde van 53,8 procent. Maar daar is een reden voor. Ik heb veel speciale leerlingen zeg maar. Met ADHD, autisme, faalangst. Afrijden is voor iedereen spannend, maar zij hebben vaak nog extra spanning. Dan slaag je niet altijd in één keer."

Rij-instructeur Marlies Kastelein is gespecialiseerd in leerlingen met een rugzakje (foto: Omroep Zeeland)

Ook andere Zeeuwse rijscholen die laag scoren als het gaat om het aantal geslaagde leerlingen, hebben zo hun redenen.

Autorijschool Perez, Vlissingen, slagingspercentage 28,1 procent

"De meeste kandidaten willen snel examen doen, het kost veel geld. Tja, de klant is koning. Maar na tien tot twintig lessen zijn ze er nog niet allemaal klaar voor."

Autorijschool Daniël, Goes, slagingspercentage 38,7 procent

"Onze meeste leerlingen komen uit Schouwen-Duiveland en Goeree-Overvlakkee. Ze moeten praktijkexamen doen in Goes. Voordat we daar zijn tijdens een les, zijn we vijftig minuten verder. Sommige leerlingen willen geen dubbele lessen. Dan zijn ze dus niet gewend in Goes te rijden. Vroeger kon je afrijden in Zierikzee en Middelharnis, maar het CBR heeft veel locaties gesloten."

Autorijschool Theo en Rianneke, Waarde, slagingspercentage 32,7 procent

"We hebben de laatste tijd veel vwo-leerlingen gehad. Die denken vaak te veel na. Vmbo'ers zijn beter in de praktijk. Ook hebben we wat leerlingen gehad met rijangst."

Kijk hier hoe de rijschool bij jou in de buurt het doet!

Bovenstaande tabel is gebaseerd op de statistiek over de periode juli 2017 t/m juni 2018 die het CBR aanbiedt op zijn website. Getoond worden de resultaten voor de praktijkexamens Personenwagen.

Zeeuwse examenplaatsen

Omroep Zeeland heeft alleen die rijscholen geselecteerd die gevestigd zijn in Zeeland en die de examens laten afnemen in Zeeuwse examenplaatsen, zoals Goes, Middelburg of Terneuzen. Je kunt ook lessen nemen bij rijscholen die over de provinciegrenzen heen werken, maar die zijn in dit overzicht dus niet meegenomen.

Om scholen onderling te kunnen vergelijken hebben we alleen naar scholen gekeken die minstens twaalf examens per jaar hebben, dus gemiddeld minstens één per maand. Desondanks zijn er grote verschillen in formaat: van tientallen tot honderden leerlingen. De rijschool met het hoogste slagingspercentage, 4U uit Koudekerke, had in die periode maar 13 leerlingen.

Veel moeilijker om hoge slagingspercentages

Andere rijscholen in het overzicht, zoals Chris Roelse uit Terneuzen, Dek en Hoogesteger, beide uit Goes en Actief uit Middelburg, hebben veel meer leerlingen, van bijna 300 tot ruim 650. Volgens meerdere rijschoolhouders is het met zulke hoge leerlingenaantallen veel moeilijker om hoge slagingspercentages te behalen. Ruwweg geldt: hoe hoger het aantal leerlingen, hoe dichter je normaal gesproken bij het gemiddelde van 53,8 uitkomt.

