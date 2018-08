Acht Brabantse jongeren naar Kortgene vanwege drugsoverlast

Jeugdzorginstelling De Vliethoeve in Kortgene (foto: Omroep zeeland)

Dealers wisten ondanks maatregelen steeds weer de 45 kwetsbare jongeren die op de locatie Lievenshove in Oosterhout verblijven, te bereiken. Daarom is nu besloten de locatie definitief te sluiten. Behalve bij De Vliethoeve in Kortgene wordt ook een deel van de jongeren bij De Krabbebossen in Rijsbergen opgevangen.

Personeelstekort

Volgens Jos van Nunen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Juzt, waar beide instellingen onder vallen, gaat De Vliethoeve op deze manier weer terug naar het aantal jongeren dat er tot een jaar geleden verbleef. "We hadden altijd drie groepen van acht jongeren op de gesloten afdeling, maar vorig jaar is er één groep opgeheven door onder meer personeelstekort. Vanaf eind dit jaar gaat de derde groep dus weer draaien."

Ook bij De Vliethoeve liep het niet altijd op rolletjes. In de zomer van 2016 schreven personeelsleden van de jeugdinstelling een brandbrief. Volgens hen was de veiligheid van henzelf en de jongeren in het geding.

Nu weer een 'veilige en stabiele omgeving'

Zo zorgden de jongeren voor incidenten in het dorp door weinig vast personeel en een te krappe bezetting. Volgens Jos van Nunen is er nu weer sprake van een veilige en stabiele omgeving voor zowel de medewerkers als de jongeren bij de Vliethoeve.

