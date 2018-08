Deel dit artikel:











Jachten in haven Terneuzen onder het gruis door sloopwerk voor nieuwe sluis

In Terneuzen zijn de sloopwerkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in volle gang, maar daar is niet iedereen blij mee. Het puindepot op de Schependijk veroorzaakt zoveel stof dat zo'n twintig plezierjachten in de Binnenhaven onder het cementgruis zitten en dat is er niet zomaar af te halen zonder de lak te beschadigen.

De watersportvereniging Neusen, die de jachthaven beheert, heeft bij verschillende instanties geklaagd. "Maar we worden van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen nul op rekest." De jachthaven ligt recht tegenover het terrein waar al het puin van de gesloopte gebouwen op de Schependijk naartoe wordt gebracht en kleiner wordt gemaakt. Dat veroorzaakt de overlast. "Het probleem zit hem erin dat het puin niet wordt natgemaakt. Gisteren was er gigantisch veel stof", zegt Levien Bolleman, die behalve havenmeester ook een van de gedupeerden is. "Als ze nou eens 's morgens en 's avonds de boel goed nat houden dan is het probleem weg." Aan de bel getrokken "Bij andere sloopwerkzaamheden voor de Nieuwe Sluis reed er een hele tijd een tractor rond om de boel nat te houden, maar daar is hier geen sprake van." Bolleman heeft hierover aan de bel getrokken bij de gemeente. Naar aanleiding van zijn klachten, is er wel een tijdje iemand bezig geweest met een 'brandslangetje' maar dat bood volgens Bolleman weinig soelaas. "En ik kreeg als antwoord dat ze dat alleen deden vanwege de fietsers die daar langsreden. Maar wij hebben er dan toch ook recht op?" Waterwagen Nancy Vinke, woordvoerder van aannemer Sassevaart die de Nieuwe Sluis bouwt, laat weten dat er gisteren meteen een waterwagen is ingezet toen de overlast bij hen werd gemeld. Vanmiddag hebben de havenmeester en Sassevaart een gesprek gehad waarin afspraken zijn gemaakt hoe ze elkaar beter kunnen bereiken in geval van problemen. Voor de schade-afhandeling heeft Sassevaart een onafhankelijk expert die ingeschakeld kan worden. Als die constateert dat de schade door de sloopwerkzaamheden komt, heeft de aannemer daar een regeling voor. Behalve op de schepen drijft er op het water een sluier van cementgruis (foto: Omroep Zeeland ) Cementgruis veroorzaakt schade als het wordt afgeveegd Het cementgruis is niet zomaar te verwijderen, omdat het al snel schade veroorzaakt als het gruis van de schepen wordt afgeveegd. Behalve op de schepen ligt er op het water inmiddels ook een sluier van cementgruis.