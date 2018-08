Deel dit artikel:











Grote brand bij landbouwbedrijf Ritthem

In een landbouwschuur aan de Landbouwweg in Ritthem woedt een uitslaande brand. De schuur is twintig bij acht meter groot. De paarden die in de schuur stonden, zijn naar buiten gebracht. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

Grote brand in landbouwschuur Ritthem (foto: HV Zeeland) In de schuur staan ook pakken stro. Vanwege de waterwinning heeft de Veiligheidsregio opgeschaald naar grote brand. Even na 17.00 uur kon de brandweer het sein brand meester geven.