Politie achtervolgt verdachte op het dak

Een 29-jarige man is vanochtend opgepakt in Terneuzen, omdat hij een inwoonster van Terneuzen in haar huis bedreigd zou hebben. De politie kreeg rond 08.00 uur een melding dat er een ruzie was in een woning in het centrum.

Handboeien (foto: OZ) Bij de woning aangekomen vertelde het slachtoffer, dat er een man binnen was geweest die haar met een mes bedreigde en alles wilde meenemen. Agenten gingen op zoek naar de man, waarna één van de agenten zag dat de verdachte het dak was opgeklommen. Toen de agenten ook op het dak zaten, was de verdachte onvindbaar, maar bij één van de huizen stond wel een deur open. Op de zolder van het huis werd de verdachte gevonden, waarna hij werd aangehouden. De verdachte is op het politiebureau onderworpen aan een drugstest. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van verdovende middelen. In één van zijn tassen is hennep gevonden. De man zit nog vast.