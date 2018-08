Derde Divisie: 'Nu gaan we met de grote jongens meedoen'

Duel om de bal tussen Ruben Hollemans (l) en Rik Impens (foto: Frans van Pagee)

Dennis de Nooijer

Dennis de Nooijer (49) uit Vlissingen is sinds het seizoen 2005-2006 actief als trainer in het amateurvoetbal. De Nooijer pakte in zijn trainersloopbaan één prijs; het kampioenschap met Philippine in de 4e klasse in het seizoen 2015-2016.



Als profvoetballer speelde hij in de Eredivisie. Als trainer werkte De Nooijer nooit hoger dan de 2e klasse.

Dennis de Nooijer geeft aanwijzingen tijdens het oefenduel van Hoek tegen Jong Sparta (foto: Orange Pictures)

Cijfers

De Nooijer won 96 duels van de 192 wedstrijden als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. De duels als jeugdcoach bij JVOZ en FC Twente zijn hierin niet meegerekend. Zijn winstpercentage is precies 50%.

Wie wordt er kampioen in de Derde Divisie zaterdag?

De Nooijer: "Ik denk dat DVS'33 uit Ermelo dé favoriet voor het kampioenschap is. Harkemase Boys en ONS Sneek zijn ook sterke ploegen en DOVO is outsider denk ik. Harkemase Boys heeft bijvoorbeeld spits Martijn Barto van Cambuur aangetrokken. En Thieme Klompe, de trainer van ONS Sneek, heeft jongens gehaald van FC Emmen en SC Heerenveen.

Op welke positie eindigt Hoek?

"Dat is lastig te zeggen. Laten we er vanuit gaan dat we ons handhaven en dan zien we wel waar we eindigen. Het is lastig om daar een cijfer aan te geven. Ik heb altijd gezegd dat we ons in elk geval willen handhaven."

Zie je de Derde Divisie ook als een vuurdoop voor je eigen trainerscarrière?

"Ik weet niet of je dat een vuurdoop moet noemen. Het is in elk geval een uitdaging. Het is voor mij ook nieuw om bij een club als Hoek te werken die altijd in de belangstelling staat. Het is ook anders dan op een lager niveau. In de tweede of derde klasse ga je niet zelf tegenstanders bekijken. Nu wel. Omdat het goede ploegen zijn.

Waar kijk je het meeste naar uit komend seizoen?

"Vooral naar de zware competitie met mooie clubs; sterke tegenstanders. Het is alleen maar mooi dat Hoek daar ook bij zit."

GOES-aanvaller Daniel Wissel zoekt een afspeelmogelijkheid (foto: Frans van Pagee)

Rogier Veenstra

Rogier Veenstra (30) uit Middelburg gaat pas aan zijn derde seizoen beginnen als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. De carrière van oud-prof Veenstra zit in de lift. Hij promoveerde het afgelopen seizoen met GOES in de nacompetitie van de Hoofdklasse naar de Derde Divisie en won de districtsbeker. Twee prijzen in het tweede seizoen van zijn nog prille trainersloopbaan.

Rogier Veenstra tijdens de bekerfinale GOES-Uno Animo (foto: Orange Pictures)

Cijfers

Van de 63 wedstrijden die Veenstra speelde met Zeelandia Middelburg en GOES won hij er 49; een winstpercentage van 60,3%.

Wie wordt er kampioen in de Derde Divisie zondag?

Veenstra: "Moeilijk om te zeggen want van veel ploegen is nog niet bekend hoe sterk ze zijn. Ik heb OFC uit Oostzaan in de voorbereiding gezien. Toen dacht ik: als die ploeg tiende wordt, hebben wij een heel groot probleem. Ze zijn volwassen, spelen aanvallend in een hoog tempo. Als ik dan toch een ploeg moet noemen, zeg ik OFC omdat ik die gezien heb.

Op welke positie eindigt GOES?

"Ik hoop eerste, maar ik weet niet of dat realistisch is. Het zou mooi zijn als weer kunnen verrassen. We willen graag handhaven. Pas na tien tot vijftien duels is er meer over te zeggen want dan zijn er minder verschuivingen in de stand. Ik hoop bovenkant middenmoot, maar als we negende worden ben ik tevreden, denk ik.

Zie je de Derde Divisie ook als een vuurdoop voor je eigen trainerscarriere?

"Vorig jaar was al een soort vuurdoop voor me. Ik werd in de hoofdklasse voor de leeuwen gegooid en dat is redelijk goed gegaan. De Derde Divisie is iets anders, het zal moeilijker en interessanter zijn. Ik zal tactisch uitgedaagd worden. Daar kijk ik naar uit.

Waar kijk je het meeste naar uit komend seizoen?

"Ik heb mijn spelers heel hoog zitten en vind dat ze een prima ontwikkeling hebben doorgemaakt. Nu gaan we met de grote jongens meedoen en ik ben vooral benieuwd of mijn spelers zich kunnen wapenen tegen dit soort ploegen.

Fabian Wilson juicht nadat hij Hoek op voorsprong heeft gezet in het bekerduel tegen Gemert (foto: Orange Pictures)

DOVO

Voor Hoek begint het nieuwe seizoen morgen in Veenendaal. DOVO is de eerste tegenstander van Hoek. DOVO, waar Gert Kruys trainer is, eindigde vorig seizoen op de negende plaats in de Derde Divisie A.

Westlandia

GOES begint zondag aan het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Westlandia, de ploeg van trainer Edwin Grünholz. Westlandia eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats in de Derde Divisie B.