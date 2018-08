'Het is een eer om in deze voorstelling te mogen spelen'

De voorstelling is de tweede theaterproductie gebaseerd op het boek 'Zeeuwse Vrouwen' van schrijver Kees Slager uit Tholen. Gefascineerd door het leven van hun grootmoeders brengen drie vrouwen de geschiedenis van de vorige eeuw tot leven in liedjes en gebeurtenissen uit het leven in Zeeland in die tijd. Zangeres, actrice en musicalster Maike Boerdam speelt de rol van Els uit Sint Jansteen.

Maike boerdam in de rol van Els in 'Zeeuwse Vrouwen 2' (foto: Omroep Zeeland )

Zeeuwse vrouwen 2 werd in 2016 voor het eerst ten tonele gebracht. Begin dit jaar was er een eenmalige reprise in het DeLaMar theater in Amsterdam tijdens het Zeeuwse weekend door Theaterproductiehuis Zeelandia.

Vol lof

Nu is de voorstelling terug op het Zeeland Nazomerfestival mét Maike Boerdam in plaats van Astrid van Eck die nu niet beschikbaar was voor de rol. Actrice Gonny Gaakeer en Julia van de Graaff zijn vol lof over hun nieuwe medespeler.

Zeeuwse Vrouwen 2 is te zien in één van de oudste gymzalen van Nederland, in de Nassaulaan in Middelburg. De voorstelling speelt na het festival nog een week door op die plek.