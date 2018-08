Deel dit artikel:











Stadlander stopt met verduurzamen huurwoningen

Stadlander stopt met het energieneutraal maken van woningen op Tholen. De woningcorporatie zou 300 huurwoningen verduurzamen, maar het blijft voorlopig beperkt tot 23 huizen in Oud- Vossemeer. In de crisisjaren hebben corporaties en bouwers afspraken gemaakt, om woningen te innoveren, maar toen de economie aantrok, bleven innovaties achter en werden kosten in verhouding te hoog.

Tholen (foto: M. Minderhoud) Stadlander zegt dat het te veel geld kost om door te gaan met de proef. Volgens Ria van Gils van Stadlander hebben bouwbedrijven door de aantrekkende markt minder tijd om aandacht te geven aan innovaties. De woningcorporatie gaat nu de staat van bestaande woningen onderzoeken, om te kijken hoe ze energieneutraal gemaakt kunnen worden.