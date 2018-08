Voetbal voor zestigplussers: wandelen en geen slidings!

Zestigplussers proberen lopend voetballen uit (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de KNVB is het hoog tijd dat het walking football naar Zeeland komt. "Zeeland vergrijst", vertelt Liesbeth Kole. "Voetbalverenigingen hebben het lastig omdat de jongeren wegtrekken, maar het is ook goed voor de oudere mensen, want bewegen is gezond voor iedereen."

Een team van tien mannen is speciaal voor de gelegenheid langsgekomen. Ze komen allemaal uit Heinkenszand. En na een training, een partijtje zes-tegen-zes en een cooling down zijn ze overtuigd: "Het was hartstikke leuk," vertelt Wies de Jonge met rode wangen. "Het is goed voor de conditie. Vroeger heb ik ook wel gevoetbald, maar daar heb je op een gegeven moment geen tijd meer voor. En nu heb ik dat wel weer!"

Inmiddels zijn er 284 verenigingen in Nederland gestart met het loopvoetbal, maar in Zeeland kreeg tot nu toe geen enkele voetbalclub het voor elkaar een zestigplussersteam op te richten. Daar is vandaag verandering in gekomen. De heren uit Heinkenszand waren zo enthousiast, dat ze meteen het eerste Zeeuwse OldStars-team hebben opgezet.