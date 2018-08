Antwan Tolhoek sterkste in dernykoers in Zierikzee

Dernykoers in de binnenstad van Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Tolhoek en Timmermans bleven op het Havenplein Hans Dekkers uit IJzendijke voor, die samen met gangmaker Rien van Hooijdonk tweede werd. De derde plaats was voor Mikael Zijlaard uit Rotterdam, die samen met vader en gangmaker Ron Zijlaard reed.

De dernykoers in Zierikzee bestond uit vier onderdelen; Maarten van Trijp uit Bergen op Zoom won het eerste onderdeel; een rit in lijn. Daarna won oud-prof Reinier Honig uit Heemskerk het onderdeel puntenkoers. Lars Oreel uit Goes was de sterkste in de afvalkoers.

In de 35-jarige historie van de Ronde van Zierikzee werd één keer eerder een dernykoers georganiseerd. Dat was in 1996. De terugkeer van de dernykoers was eenmalig. Volgend jaar wordt weer een regulier criterium gereden in de binnenstad van Zierikzee, waar traditiegetrouw veel publiek op de wedstrijd afkwam.

Een derny is een lichte motor, waarbij de gangmaker meetrapt. Er zijn wedstrijden op de baan en op de weg. Joop Zijlaard is de bekendste gangmaker in Nederland. Hij was gast in Zierikzee tijdens de dernykoers.

Later vanavond kun je beelden bekijken van de dernykoers op deze site.