Hoek tegen DOVO zonder geschorste Van den Bergh en geblesseerde De Jager

Kim Van Den Bergh is voor twee duels geschorst na zijn rode kaart in de KNVB Beker (foto: Omroep Zeeland)

Van den Bergh werd woensdag in het bekerduel tegen Gemert na een klein uur spelen met een rode kaart uit het veld gestuurd. De Belgische verdediger is door de KNVB geschorst voor twee duels. De schorsing geldt ook voor de reguliere competitie.

Daarnaast is de nieuwe aanvaller Ruben de Jager (overgekomen van FC Twente) niet inzetbaar. De Jager viel in het duel tegen Gemert in de rust uit met een hamstringblessure. De aanvaller uit Lewedorp is volgens trainer Dennis de Nooijer waarschijnlijk twee duels niet inzetbaar.

Ook Sven Mbikulu kan niet meedoen. De verdediger heeft zijn bovenbeenspier verrekt.

De aanvallers Sidy Ceesay (griep) en Yves Nyemb (jumpers knee) zijn wel weer inzetbaar bij Hoek. Het duo ontbrak nog tegen Gemert.