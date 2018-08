Deel dit artikel:











WOZ stijging in Zeeland het laagst

De WOZ van huizen is in Zeeland het minst van alle provincies gestegen. De waarde steeg met 2 procent naar 194.000 euro. In Noord-Holland was de stijging, met 11 procent tot 288.000 euro, het sterkst.

Die provincie heeft daarmee ook de hoogste gemiddelde waarde van alle provincies. Dat komt voor een belangrijk deel door Amsterdam. Daar zorgde de gespannen woningmarkt voor een stijging van 17 procent: van 290.000 euro naar 340.000 euro. In Groningen is de gemiddelde woningwaarde het laagst: 165.000 euro. Vertraging De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging, omdat de waarde op 1 januari wordt getaxeerd naar de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. Bepaling belasting Aan de hand van de WOZ-waarde bepalen gemeentes onder meer de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland is voor het derde jaar op rij gestegen.