Drugsdealer Poortvliet opgepakt na tips

Een 51-jarige man is vrijdagavond in Oud-Vossemer opgepakt op verdenking van drugsdealen. In zijn huis zijn harddrugs en een wapen gevonden.

Handboeien (foto: Omroep Zeeland ) Vanwege meerdere meldingen over drugsoverlast surveilleerden de agenten in de omgeving. Harddrugs Ze hielden hem aan op de Hogeweg bij Poortvliet. In de auto van de verdachte werd ook drugs gevonden. Met toestemming van de Officier van Justitie is ook in zijn huis gezocht. Daar zijn meerdere soorten harddrugs en een wapen gevonden. De verdachte zit vast voor verhoor.