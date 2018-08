Deel dit artikel:











Bakx trefzeker voor koploper Go Ahead Eagles

Istvan Bakx was vrijdagavond de grote man bij Go Ahead Eagles. De middenvelder uit Vlissingen scoorde zelf de eerste treffer voor de club uit Deventer en gaf een assist bij de 1-2. Daardoor werd het FC Eindhoven van Augustine Loof uit Koewacht verslagen en is Go Ahead Eagles nog steeds koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

Istvan Bakx scoort voor Go Ahead Eagles (foto: Orange Pictures) Tom Boere ging met FC Twente op bezoek bij Helmond Sport. De spits uit Terneuzen wist opnieuw een doelpunt te maken. Net als vorige week tegen Sparta benutte hij een strafschop. Boere liep met FC Twente wel tegen het eerste puntverlies van het seizoen aan omdat het bleef steken op een 2-2 gelijkspel. Trainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg wacht nog op zijn eerste zege in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn FC Dordrecht kwam vorige week niet verder dan een gelijkspel en deze week werd er met 5-2 verloren van Jong Ajax. Siebe Schets uit Vlissingen mocht twintig minuten voor tijd invallen, maar toen was de wedstrijd al beslist. Het stond toen al 4-1.