Zeeland beleeft de zonnigste zomer sinds 1976

Met in De Bilt gemiddeld 19,0 graden tegen 17,0 normaal was het ook de warmste zomer ooit gemeten.

Het Badstrand in Vlissingen op een zomerdag in juli (foto: Jan Daniels)

Wel wolkenvelden

Vooral in Zeeland, Limburg, Twente en de Achterhoek was het veel zonniger dan normaal. Er is wel een kanttekening: gebruikelijk schijnt de zon in de zomer in de kustprovincies vaker dan in het binnenland. Deze zomer was dat niet overal zo. Omdat de wind vaak uit het noordwesten waaide, werden vaker wolkenvelden vanaf de Noordzee aangevoerd.

Vooral de noordelijke kustprovincies hadden daar last van. In het binnenland losten de wolkenvelden vaak op en was het zonniger.