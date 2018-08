Wim en Clementine: 'We zijn er Bijna! was leuk maar eenmalig'

Vooraf wisten ze niet dat er opnames zouden worden betaald. Het kwam volgens Clementine als een verrassing. "Wij hadden al betaald voor deze reis en toen kregen we een mailtje dat dit zou gebeuren. Wij hebben toen besloten om niet om te boeken maar het over ons heen te laten komen. Achteraf was het voor een keer leuk. En ik moet zeggen dat ik met de filmploeg vreselijk gelachen heb want het is een leuke club mensen."

Dat gold ook voor Wim maar het hoeft wat hem betreft niet vaker. "Ik zou er niet bewust voor kiezen, hebben we nu overigens ook niet gedaan. Eén keer is leuk maar daar moet je het ook bij laten. Laat anderen er maar eens van genieten zou ik zeggen."

Acht jaar lang gaan ze nu mee met groepsreizen. Daarvoor trokken Clementine en Wim er samen op uit met een caravan. Maar dat veranderde nadat Clementine twee herseninfarcten kreeg en ook nog een hartinfarct. Voor beiden geeft het meer rust. "Er waren meerdere redenen voor. Het is makkelijk want alles wordt voor je geregeld, je komt op plekken waar je anders niet zou komen en dat als Clementine nog weer iets zou overkomen er een vangnet is."

Wim en Clementine in het programma 'We zijn er Bijna!' (foto: Omroep MAX)

Komende herfst gaan ze samen nog een paar dagen met de camper richting Duitsland of België. Volgend jaar staat er weer een groepsreis verder weg op de planning. Maar zonder camera. "Alleen de bestemming weten we nog niet daar gaan we ons nog over beraden!" zegt Wim lachend. "We besluiten dat meestal tegen het einde van het jaar zo in december."

De laatste aflevering van 'We zijn er Bijna!' met Wim en Clementine op hun reis door de hak van Italië is maandagavond te zien bij omroep MAX op NPO1.