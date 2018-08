Deel dit artikel:











Meisje van negen vermist in Middelburg

In Middelburg is sinds zaterdagochtend 10.00 uur een meisje van negen jaar vermist. Ze is het laatst gezien op een zwarte spacescooter. Dat is een soort step.

meisje (9) vermist in Middelburg (foto: politie ) Het gaat om een blank meisje met lang bruin haar. Verder is ze zongebruind, 1.30 meter lang en draagt ze een groen/blauw shirt met korte broek. De politie vraagt iedereen met informatie zich te melden.