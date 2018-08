Deel dit artikel:











Vermiste meisje (9) is weer terecht

Het vermiste 9-jarige meisje uit Middelburg is in goede gezondheid terecht. Dat meldt de politie rond 15.30 uur via twitter.

meisje (9) vermist in Middelburg (foto: politie ) Het meisje was sinds zaterdagochtend 10.00 uur vermist. Ze was het laatst gezien op een zwarte spacescooter. Dat is een soort step.