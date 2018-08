Deel dit artikel:











Jolanda bezig met haar tocht over Veerse Meer Jolanda bezig met haar tocht over Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland )

Jolanda Herman uit Axel is bezig met haar zwemtocht over het Veerse Meer, van Veere naar Kamperland en terug. Dat is bijzonder, want Jolanda kan haar benen niet gebruiken.

Na een maandenlange training is ze inmiddels in staat vier kilometer met alleen haar armen te zwemmen, op haar rug met haar benen in een drijvende gele ring. Zwemmen voor vriendin Ze zwemt voor het goede doel, namelijk voor haar vriendin Marriëte, ook uit Axel, die al een aantal jaren lijdt aan kanker. Jolanda hoopt met de zwemtocht een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor het KWF-Kankerfonds.