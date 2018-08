Deel dit artikel:











Jolanda haalt ruim 6500 euro op met haar zwemtocht Jolanda haalt ruim 6500 euro op met haar zwemtocht (foto: Omroep Zeeland )

Het is Jolanda Herman uit Axel gelukt. Ze heeft zaterdag gezwommen over het Veerse Meer, van Veere naar Kamperland en terug. En ze haalde zo 6529 euro op. Dat is bijzonder, want Jolanda kan haar benen niet gebruiken en zwom dus alleen op armkracht.

Na een maandenlange training is het haar gelukt alleen met haar armen te zwemmen, op haar rug met haar benen in een drijvende gele ring. Ze nam zaterdag de wel iets kortere route vanwege de golven. Zwemmen voor vriendin Ze zwom voor het goede doel, namelijk voor haar vriendin Marriëte, ook uit Axel, die al een aantal jaren lijdt aan kanker. Het geld gaat daarom naar het KWF-Kankerfonds.