Moeder en zoon uit water gered bij Oranjemolen

Reddingsboot Zeemanshoop redt moeder en zoon uit zee (foto: HVZeeland)

De standwacht werd rond 13.00 gebeld dat een moeder en haar zoontje in problemen waren. Vanwege het snel opkomende water vroeg de strandbewaking assistentie van de KNRM reddingsboot Zeemanshoop uit Breskens. Ook werd de strandjeep ingezet om vanaf land hulp te bieden. De twee konden vanwege de golfslag en het opkomende water niet meer terug naar de dijk.

Schelpen zoeken

Moeder en zoon zijn veilig afgezet in de Koopmanshaven in Vlissingen. De moeder zei dat ze met haar zoontje naar schelpen aan het zoeken was en dat ze geen idee had van het opkomende water.