Mobach stapt af in Tour de l'Avenir: 'Het ging niet meer'

Jarno Mobach (foto: Orange Pictures)

Mobach was een van de zes renners die door bondscoach Peter Zijerveld was geselecteerd voor de Tour de l'Avenir. Zijn beste resultaat in de koers was de vierde plaats tijdens de tijdrit. In de overige ritten speelde Mobach, mede vanwege twee valpartijen, geen rol van betekenis meer en kon hij zijn zeventiende plek in het algemeen klassement niet behouden.



Mobach startte de koers, die ook wel bekend staat als de Tour de France voor beloften, met de nodige verwachtingen. "Zelf keek ik vooral uit naar de laatste dagen, maar door de verwondingen (aan rug/nek) had het geen zin meer om verder te rijden." Ondanks het fysieke ongemak keek hij wel met een tevreden blik terug op de ploegentijdrit. "De tijdrit ging boven verwachting, zeker als je meeneemt dat we met deze formatie slechts een keer eerder samen hadden gereden", aldus Mobach.