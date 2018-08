Deel dit artikel:











Geen wereldrecord, wel het Europese record hooghouden

Als de Canadezen geen roet in het eten hadden gegooid, had TTC Middelburg nu het wereldrecord balletje hoog houden gehad. Maar de Canadese titelhouders hebben ongeveer een maand geleden de lat te hoog gelegd voor de Zeeuwen. De sfeer was er niet minder om.

Het wereldrecord 'met zoveel mogelijk mensen een tafeltennisballetje tegelijk hooghouden' stond tot vorige maand op 249 mensen. Daarom had Tafeltenniscombinatie (TTC) Middelburg vandaag 269 mensen bij elkaar gebracht die tegelijk een pingpongballetje hoog hielden. Dat is een Nederlands en een Europees record, maar geen wereldrecord. Dat staat op naam van Canada met 343 mensen. Bijzaak De recordpoging is eigenlijk maar bijzaak, zegt Jelle-Jan Pieterse van TTC Middelburg. Het gaat dit weekend vooral om de Open Zeeuwse Tafeltenniskampioenschappen waar tafeltennissers van alle niveaus uit binnen- en buitenland aan meedoen. Pieterse: "Er zijn vandaag 110 sporters en morgen zijn het er 140. In heel Nederland en België begint het een bekend toernooi te worden." Opnieuw recordpoging Later vandaag wordt er nog een recordpoging gedaan. Dan moeten er zoveel mogelijk goede slagen gespeeld moeten worden in een minuut en daar doen ook de topspelers aan mee. "Daar heb ik meer vertrouwen in dan de poging van vanochtend", aldus Pieterse. Recordpoging tafeltennis gesneuveld (foto: Omroep Zeeland )