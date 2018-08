Hoek verslaat DOVO bij debuut in Derde Divisie

De eerste kans in de wedstrijd was voor de thuisploeg waar middenvelder Roy Bakkenes na vier minuten spelen op doelman Jordi de Jonghe stuitte. Kyle Doesburg was de eerste Hoek-speler met een kans. Hij werd diep gestuurd door Rik Impens, maar zijn inzet ging hoog over. De beste kans van de eerste helft was voor de Zeeuwse-Vlaamse formatie. Impens raakte de DOVO-doelman en in de rebound kreeg Jonathan Constansia zijn poging niet tussen de palen.

Eerste goal in Derde Divisie

In de tweede helft had Hoek niet lang nodig om het net te vinden. Kyle Doesburg ging de boeken in als de eerste doelpuntenmaker van Hoek in de Derde Divisie, nadat hij een assist van Reguillo Vandepitte promoveerde tot doelpunt. Daarna volgden er kansen over en weer. Enrico Patrick scoorde bijna in eigen goal na een voorzet van Fabian Wilson. Even later hield Hoek-doelman Jordi de Jonghe zijn doel schoon door Aron Veldhuizen van het scoren af te houden. Een kwartier voor tijd kon Constansia de wedstrijd beslissen toen hij alleen op DOVO-doelman Rodney Ubbergen af, maar die laatste hield de bal tegen.

Toch won Hoek de eerste wedstrijd in de Derde Divisie. In de slotfase kreeg DOVO-speler Erik van Eem nog een tweede gele dus rode kaart.

Scoreverloop

0-1 Doesburg (49)

Bijz.: DOVO-speler Van Eem krijgt rode kaart (2x geel/90)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Fitsch, Van Renterghem (Chergui/49), Klap, Tiebosch, Vandepitte, Impens (Ceesay/86), Constansia, Doesburg (Mombarg/90)