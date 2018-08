Deel dit artikel:











Nick van der Lijke doet goede zaken in Deutschland Tour

Nick van der Lijke uit Middelburg finishte vanmiddag als vijfde in de derde etappe van de Deutschland Tour. De Roompot-renner zag Matej Mohoric van Bahrein-Merida de etappe van Trier naar Merzig winnen. Daardoor nam de Sloveen ook de leiding over in het algemeen klassement van Maximilian Schachmann van Quick-Step. Van der Lijke staat voorlopig op de vijfde plaats in de rangschikking.

Nick van der Lijke (foto: Orange Pictures) In de etappe van vandaag gingen vijf renners al vroeg op avontuur. Onder andere Oscar Riesebeek, ploeggenoot van Van der Lijke, zat bij de aanvallers. Al snel werd duidelijk dat het vijftal kansloos was voor de dagzege. Ze werden in de laatste vijftien kilometer ook teruggepakt door het peloton. In de sprint, die werd ontsierd door een valpartij, hield Van der Lijke knap stand en reed hij naar een vijfde plaats.



De Deutschland Tour eindigt morgen met een rit naar Stuttgart.