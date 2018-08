Kevin Spruijt wint OZK motorcross in Westdorpe

Kevin Spruijt wint de 500cc in Westdorpe (foto: DDpictures)

Kevin Spruijt was de tegenstand te machtig in Westdorpe. Kasper Ovaa strandde op de tweede plaats en bleef plaatsgenoot Guido Boone voor. In de 250cc trok Jordan Lee van Maaren zijn goede vorm door. Afgelopen week in Axel kwam hij niet verder dan de derde plaats, maar in Westdorpe mocht hij wel plaatsnemen op het hoogste trede. De tweede plaats was weggelegd voor Damian Wedage uit het Noord-Brabantse Noordhoek. Bart Klijn uit Ouddorp pakte de derde plek.



Er staan nog drie wedstrijden voor het OZK op het programma. Op 1 september in Wemeldinge, op 8 september in Vlissingen en de finalecross op 15 september in Rilland.