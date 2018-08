Halve marathon Westenschouwen gewonnen door Erwin Harmes

Erwin Harmes de snelste in Halve van Westenschouwen (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

In een tijd van 1:13.02' bleef Harmes Floris Willebroordse uit Middelburg bijna drie minuten voor. De derde plaats was weggelegd voor Ricardo Sint Nicolaas uit Oude Tonge. De atleet uit Zuid-Holland kwam vier minuten na Harmes binnen. Monique Verschuure (Yerseke) was de beste vrouw. Ze bleef Liselotte van den Berg net voor. Monica Sanderse uit Vlissingen finishte als derde vrouw.

Erwin Harmes (vooraan) wint de eerste etappe van de Hardloop3Daagse (foto: Arjan Schotanus/Fotorunner.nl)

De Halve Marathon van Westenschouwen is ook dit jaar onderdeel van de Hardloop3Daagse, die sinds 2016 wordt georganiseerd. De eerste etappe op vrijdag was ook een prooi voor Harmes, die Robbert van den Wouw uit Tilburg en Nick van den Bleeken uit Hoogerheide voorbleef. Liselotte van den Berg was vierde en daarmee de eerste vrouw. Monica Sanderse werd tweede bij de dames.