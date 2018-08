Buren worden wakker van inbrekers en bellen politie

(foto: ANP)

Door een harde knal werd de buurvrouw zaterdagnacht rond 04.30 uur wakker. Zij en haar man wisten dat de bewoners van het huis niet thuis waren en belden de politie. Agenten zagen dat er een deur openstond van het huis. In het huis was niemand meer aanwezig. Daarom zochten de agenten in de omgeving.

Tas met sieraden

In de achtertuin van het huis waar was ingebroken werden de verdachten van 24 en 33 jaar aangehouden. Ze hadden een tas bij zich met sieraden zoals horloges. De spullen zijn in beslag genomen. De politie doet onderzoek.