Olde-Kalter verrassende winnaar Open Darts Zeeland

Open Darts Zeeland-winnaar Dennie Olde-Kalter (foto: Open Darts Zeeland)

Olde Kalter schakelde in de zestiende finales Fabian Theeten uit. In achtste finales was de darter uit Hengelo met 4-3 te sterk voor Pieter Otte. In de kwartfinale was de eerste stunt een feit voor Olde Kalter waar hij met 5-4 won van Jermaine Wattimena. In de halve finale versloeg hij Mario Robbe met 6-5. In de finale was hij dus te sterk voor Van der Voort.

Bij de dames won Marjolein Nooijens uit Tilburg het toernooi. In de finale wist ze Marly van den Heuvel te verslaan. Het werd 5-4.