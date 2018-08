Mannen opgepakt voor slaan met riem

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Beveiligers vertelden de politie dat een man zou hebben geslagen met een riem en een andere man een wapen bij zich zou hebben.

Op de Lange Groendal zag de politie de twee mannen samen met een vrouw. Eén van de mannen probeerde weg te komen door een dranghek op de weg te zetten. Hij werd na flink verzet gearresteerd.

Riem verstopt

Omdat de andere man mogelijk een vuurwapen bij zich had, werd hij geboeid en aangehouden. De politie vond geen wapen . De vrouw die bij het drietal hoorde probeerde een riem onder haar trui te verstoppen. Deze riem werd in beslag genomen. De mannen zijn verhoord en bleken te veel te hebben gedronken. De vrouw is naar huis gestuurd.