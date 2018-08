Salifou winnaar Open Zeeuws kampioenschap tafeltennis

Abdel-Kader Salifou wint Open Zeeuws kampioenschap tafeltennis (foto: Eric Jakobs)

Als we kijken naar de wereldranglijst dan was Nuytinck de favoriet in de finale. De Belg staat op de 56e plaats, terwijl Salifou op de 104e plek staat. Toch wist de Fransman de Belg te verrassen in de finale.

Wereldtopper

Bijzonder in Middelburg was de rentree van de 46-jarige Trinko Keen uit Arnhem. De voormalige wereldtopper heeft het tafeltennisbatje weer opgepakt. Hij zag zijn Waterloo in de kwartfinale toen hij werd uitgeschakeld door Marco Medjugorac.

Het Open Zeeuws kampioenschap stond dit jaar ook in het teken van een aantal recordpogingen lees daar voor meer in onderstaand artikel:

